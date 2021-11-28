Ослабление карантина. В Украине расширилась желтая зона – список областей

В Украине в желтой зоне карантина находится 5 областей / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 28 ноября в Украине расширилась желтая зона. Теперь ей соответствуют 5 областей.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- г. Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Оранжевая зона
- Полтавская.
Желтая зона
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Черновицкая,
- Харьковская.
Коронавирус в Украине
За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано – 3 456 человек;
- летальных исходов – 400;
- выздоровело – 10 270 человек.
За все время пандемии в Украине умерло 85 117 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.
Читайте также:
- Зависит от одного показателя. Сколько еще в Киеве продлится карантин.
- Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф.
- Теперь не 120 дней. В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата.