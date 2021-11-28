Послаблення карантину. В Україні розширилася "жовта зона" – список областей

В Україні у "жовтій" зоні карантину знаходиться 5 областей / Фото: Колаж: Сьогодні

На 28 листопада в Україні розширилася "жовта зона". Наразі їй відповідають 5 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона" зона

м. Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Помаранчева" зона

Полтавська.

"Жовта" зона

Тернопільська,

Кіровоградська,

Закарпатська,

Чернівецька,

Харківська.

Коронавірус в Україні

​За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 456 осіб;

летальних випадків – 400;

одужало – 10 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні померли 85 117 людей.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.

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