Отказала в интиме: в Италии 80-летний мужчина жестоко убил жену-украинку

Мужчина нанес четыре ножевых удара женщине/Коллаж: "Сегодня"

В Италии 80-летний мужчина убил свою 61-летнюю жену, потому что та отказала ему в интиме. Он нанес ей четыре ножевых ранения.

Об этом сообщает Giornale Di Sicilia.

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Детали инцидента

Убийство произошло в ночь с 25 на 26 декабря. Подозреваемого задержали на следующий день после преступления. Правоохранители не сразу поверили в его показания. Наталья Киричек — именно так звали погибшую женщину. Она жила с мужем в Италии последние 20 лет. По словам подозреваемого, он убил ее, поскольку та отказала в интиме. Когда женщина пошла спать, мужчина схватил нож и нанес ей четыре удара, в частности в сердце. Это и привело к мгновенной смерти.

Что было после убийства?

После преступления мужчина вел себя очень странно. Утром он даже пошел выгуливать собаку, а потом рассказал об убийстве жены своему товарищу, но тот не поверил. Кроме того, задержанный позвонил в ресторан, где работала его жена, и сообщил, что Наталья больше не придет на работу, поскольку она мертва. Уже после этого звонка на место жительства женщины приехали правоохранители и обнаружили ее окровавленное тело.

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