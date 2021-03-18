В Египте при загадочных обстоятельствах умер украинец: лег спать и не проснулся

Он отдыхал с друзьями

В Египте умер 21-летний украинец, сын известного тернопольского священника Анатолия Зинкевича – Антон. Он отдыхал с друзьями.

Реклама

Как пишет издание "Номер 1", вечером он лег спать, а утром не проснулся.

Пока неизвестно, от чего именно скончался парень. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела на родину.

Фото: gazeta1.com

Реклама

Его отец Анатолий Зинкевич умер в 2019 году. Он был настоятелем Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого Украинской православной церкви в Тернополе.

Ранее мы писали, что в Турции обнаружили мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Она жила в собственном доме в Мугле под Бодрумом.

Полиция рассматривает две версии гибели Кристины Новицкой, которую нашли закованную в наручники с пакетом на голове на арендованной вилле в Турции.

Также сообщалось, что суд два с половиной года не может принять решение в деле о жестоком убийстве украинки Анастасии Лашмановой, которая стала жертвой своего парня – Арсения Становича.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама