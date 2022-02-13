Отмена авиарейсов в Украине. Кабмин назначил вечернее заседание

Кабмин сегодня решит, как страна будет поддерживать авиакомпании / Фото: Коллаж: Сегодня
Кабинет министров назначил заседание на 20:00 13 февраля. Должны обсудить и принять проекты правительственных решений, разработанные Мининфраструктуры для помощи авиакомпаниям.
Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
Он уточнил, что проекты Мининфраструктуры помогут авиакомпаниям в отношениях со страховыми компаниями, которые отказались покрывать часть рисков из-за возможного вторжения РФ.
"Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет", – написал Тимошенко.
В Telegram-канале "Железный нардеп" уточнили, что Кабмин выделит 16,6 млрд грн Мининфраструктуры, которые будут гарантийным фондом для полётов в Украину. Этот фонд будет действовать с 14 февраля до момента ослабления внешней угрозы.
Что писали о возможном закрытии неба?
- Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ранее заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, флот и инфраструктура которых находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
- Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, Sky Up посадила самолет из Фуншала в Кишиневе, появится запрет и от Air France.
- При этом в международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля нет информации, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.
- В Министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.