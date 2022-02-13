Скасування авіарейсів в Україні. Кабмін призначив вечірнє засідання

Кабмін сьогодні вирішить, як країна підтримуватиме авіакомпанії / Фото: Колаж: Сьогодні
Кабінет Міністрів призначив засідання на 20:00 13 лютого. Мають обговорити та ухвалити проєкти урядових рішень, напрацьовані Мінінфраструктури для допомоги авіакомпаніям.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
Він уточнив, що проєкти Мінінфраструктури допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховими компаніями, які відмовилися покривати частину ризиків через можливе вторгнення РФ.
"Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і жодних проблем немає", – написав Тимошенко.
Що писали про можливе закриття неба?
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко раніше заявив, що з 16:00 14 лютого можуть зупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, флот та інфраструктура яких перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, Sky Up посадила літак з Фуншала в Кишиневі, з'явиться заборона і від Air France.
- Одночасно в міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого немає інформації, чи припиниться страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.
- У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює, щоб запобігти ризикам авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.