Скасування авіарейсів в Україні. Кабмін призначив вечірнє засідання

Кабмін сьогодні вирішить, як країна підтримуватиме авіакомпанії / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів призначив засідання на 20:00 13 лютого. Мають обговорити та ухвалити проєкти урядових рішень, напрацьовані Мінінфраструктури для допомоги авіакомпаніям.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

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Він уточнив, що проєкти Мінінфраструктури допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховими компаніями, які відмовилися покривати частину ризиків через можливе вторгнення РФ.

"Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і жодних проблем немає", – написав Тимошенко.

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