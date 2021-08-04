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Пещера оказалась с вином. Аваков показал новые фото из Италии

4 августа, 07:50

Мария Дмитренко

Политик порекомендовал выпивать лишь для блеска в глазах и хорошего настроения

Аваков опубликовал новые фото. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков продолжает радовать своих подписчиков фотографиями в Instagram. После загадочного селфи из пещеры, украинский политик раскрыл подробности места, в котором находился.

"Что-то из пустых пещер потянуло в пещеры с бочками... Но, не забывайте – "Пьянству – бой!", разве что для блеска глаз и настроения в жаркий день немного прохладного Fiorduva", – подписал Аваков коллаж из фотографий, на которых он позирует на фоне винных бочек.

Арсен Аваков позирует возле винных бочек. Фото: arsenik78/Instagram

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Отдыхает там не первый раз

Указанная в записи локация – винодельня Marisa Cuomo на Амальфийском побережье, полюбившимся министру, видимо, еще в те времена, когда он отдыхал там в 2016-м, а также в 2018 году.

Подписчики поставили больше трех тысяче лайков и в комментариях порадовались за Арсена Борисовича.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Аваков показал, как отдыхает в Италии.

А потом опубликовал фото уже из Амальфи, где распивал дорогое вино.

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