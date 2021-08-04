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Печера виявилася з вином. Аваков показав нові фото з Італії

4 серпня, 07:50

Марія Дмитренко

Політик порекомендував випивати лише для блиску в очах і гарного настрою

Аваков опублікував нові фото. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков продовжує тішити своїх підписників фотографіями в Instagram. Після загадкового селфі з печери, український політик розкрив подробиці місця, в якому перебував.

"Щось з порожніх печер потягло в печери з бочками... Та, не забувайте – "Пьянству – бій!", хіба що для блиску очей і настрою спекотного дня трохи прохолодного Fiorduva", – підписав Аваков колаж з фотографій, на яких він позує на тлі винних бочок.

Арсен Аваков позує біля винних бочок. Фото: arsenik78/Instagram

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Відпочиває там не вперше

Зазначена в запису локація – виноробня Marisa Cuomo на Амальфійскому узбережжі, полюбилася міністру, мабуть, ще в ті часи, коли він відпочивав там у 2016-му, а також у 2018 році.

Підписники поставили понад три тисячі лайків і в коментарях потішилися за Арсена Борисовича.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Аваков показав, як відпочиває в Італії.

А потім опублікував фото вже з Амальфі, де розпивав дороге вино.

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