В небе Одессы ракеты – видео

Зафиксировано несколько случаев использования Россией оружия массового поражения / Коллаж "Сегодня"
С наступлением ночи в сторону Одессы опять полетели вражеские аппараты российских оккупационных войск, которые вторглись в Украину 24 февраля.
Видео летящих ракет сняли местные жители. Чуть позже появилась информация, что это работало наше ПВО по вражескому беспилотнику. Об этом сообщил депутат одесского городского оовета Петр Обухов.
Обстановка
- В первый день вероломного нападения в результате удара РФ по воинской части в селе Липецкое Одесской области погибли 18 человек.
- 24 февраля днем в Одессе в результате обстрелов подорвали воинские части и железнодорожные пути.
- 25 февраля в Ахтырке применили реактивную систему залпового огня "Ураган".
- Весь день поступают сообщения о совершении преступлений против человечности российскими оккупантами, напавшими на Украину в ночь на 24 февраля. Теперь стало известно о таком факте в Шостке.