Погода в Украине: когда закончатся дожди и вернется тепло – даты (карта)

Погода в Украине / Коллаж "Сегодня"

До конца недели дожди должны закончатся. Совсем скоро синоптики обещают возвращение тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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Последние дождливые дни на этой неделе

Дожди в Украине будут в среду. Во второй половине дня они сдвинутся на Левобережье.

"Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову", – утверждает Наталия Диденко.

Температура воздуха максимально ожидается +9+13 градусов, на Юге +12+16 градусов.

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В Киеве 3 ноября будет сыро, но после обеда осадки будут прекращаться. Градусы ожидаются комфортными, до +12, но будет задувать ветер.

"В четверг будет хороший день: потеплеет, дожди поедут в краткосрочную командировку", – добавила синоптик.

Карта погоды в Украины. Фото: Наталии Диденко.

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Погода в ноябре

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков.

Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.

Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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