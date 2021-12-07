Появились новые обстоятельства смертельного ДТП под Черниговом: кого могут наказать

В аварии столкнулись грузовик и автобус с людьми. / Фото: Коллаж: Сегодня
Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина сообщил новые обстоятельства, которые могли повлечь за собой масштабное смертельное ДТП под Черниговом. Уже известно, что в ней погибли 13 человек.
Об этом Василиса написал в своем Facebook.
По его словам, кроме погодных условий, есть вопросы:
- к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу,
- к техническому состоянии автобуса.
"Страшная трагедия, которой могло бы не произойти. Сейчас работаю на месте происшествия. Один из вероятных факторов, которые могли привести к аварии – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии будут исследованы в ходе расследования", – написал он.
Фото: полиция
Точную причину аварии смогут установить через два месяца
Об пишет Телеграм-канал украинского журналиста Андрея Павловского. В пресс-службе полиции изданию сказали, что сейчас следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые потом отправят на экспертизу. Затем и можно будет назвать официальную причину аварии. Для получения результата экспертизы правоохранителям может понадобиться от одного до двух месяцев.
Полиция открыло уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.
Что известно о ДТП под Черниговом
- Авария произошла 7 декабря около 7:55. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу.
- Немного позже появились первые фото с места происшествия.
- Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на которой произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.
- В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток – он в реанимации.
- На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.
- Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но в конце концов передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.
- По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больнице Чернигова №2.