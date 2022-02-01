При каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую: инструкция от Минздрава

Наличие кашля не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество COVID-больных в Украине стремительно растет. Увеличивается и нагрузка на работников первичного уровня оказания медицинской помощи и работников экстренной медицинской помощи.

Сайт "Сегодня" рассказывает, когда стоит вызывать медиков.

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Что не является причиной для вызова медиков?

Многие в панике спешат сразу вызывать скорую, дабы не упустить болезнь и не допустить осложнений. Однако одна лишь высокая температура не должна быть причиной вызова скорой помощи.

"Сейчас в Украине идет четвертая неделя роста количества случаев на COVID-19. Соответственно, увеличивается и нагрузка на работников первичного уровня оказания медицинской помощи и работников экстренной медицинской помощи", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Он попросил с пониманием относиться к тому, что семейный врач возможно не с первого раза ответит на ваш телефонный звонок, а диспетчер экстренной медицинской помощи ответит, что само по себе наличие температуры или кашля не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

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При каких симптомах следует вызвать врача?

Из-за большого количества звонков больные, которые больше всего нуждаются в помощи врача, могут просто умереть.

Врачей следует вызывать, если имеются следующие симптомы:

боль в грудной клетке;

признаки дыхательной недостаточности;

сатурация менее 92% (измерять пульсоксиметром).

В случае инфицирования коронавирусом пациент должен быть под наблюдением своего семейного врача. В телефонном режиме можно уведомлять его о своем состоянии, изменении течения заболевания и ухудшении состояния.

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Именно врач принимает решение о госпитализации, опираясь на симптомы каждого конкретного больного.

Когда в Украине начнется пик COVID-заболеваемости?

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 в Украине будут уже на этой неделе, максимум в течении двух недель. В феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки. Об этом заявил замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

"Нам предстоит ожидать пикового периода в течение следующей недели, максимум через 2 недели. А вот сколько будет реально обнаруженных (случаев, – Ред.) – здесь сказать гораздо труднее", – заявил Бровченко.

Доктор наук навел в качестве примера ситуацию в столице, где 28 января обнаружили около 7000 случаев коронавируса. Однако на следующей день этот показатель упал до 2500.

"Из-за задержки таких обнародований данных только по Киеву у нас есть погрешность между реальной заболеваемостью и статистикой около 5 тысяч случаев", – объяснил он.

Из-за таких погрешностей в Украине сложно спрогнозировать показатели заболеваемости с точностью до тысячи. Скорее всего, больше всего новых случаев будет в следующую пятницу и субботу – около 50 тысяч с погрешностью в 5 тысяч.

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