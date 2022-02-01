За яких симптомів COVID-19 потрібно викликати швидку: інструкція від МОЗ

Наявність кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість COVID-хворих в Україні стрімко зростає. Збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги.

Сайт "Сьогодні" розповідає, коли варто викликати медиків.

Реклама

Що не є причиною виклику медиків?

Багато хто в паніці поспішає відразу викликати швидку, щоб не запустити хворобу і не допустити ускладнень. Однак лише висока температура не повинна бути причиною виклику швидкої допомоги.

"Зараз в Україні йде четвертий тиждень зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Відповідно, збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він попросив з розумінням ставитися до того, що сімейний лікар, можливо, не з першого разу відповість на ваш телефонний дзвінок, а диспетчер екстреної медичної допомоги відповість, що сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги або госпіталізації.

Реклама

За яких симптомів слід викликати лікаря?

Через велику кількість дзвінків хворі, які найбільше потребують допомоги лікаря, можуть просто померти.

Лікарів слід викликати, якщо є такі симптоми:

біль у грудній клітці;

ознаки дихальної недостатності;

сатурація менше 92% (вимірювати пульсоксиметром).

У разі інфікування коронавірусом пацієнт має бути під наглядом свого сімейного лікаря. У телефонному режимі можна повідомляти його про свій стан, зміну перебігу захворювання та погіршення стану.

Реклама

Саме лікар приймає рішення щодо госпіталізації, спираючись на симптоми кожного конкретного хворого.

Коли в Україні розпочнеться пік COVID-захворюваності?

Найвищі показники захворюваності на COVID-19 в Україні будуть вже цього тижня, максимум упродовж двох тижнів. У лютому очікується близько 50 тисяч хворих на добу. Про це заявив заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.

"Нам чекати пікового періоду протягом наступного тижня, максимум через 2 тижні. А ось скільки буде реально виявлених (випадків. – Ред.) – тут сказати набагато важче", – заявив Бровченко.

Доктор наук навів як приклад ситуацію у столиці, де 28 січня виявили близько 7000 випадків коронавірусу. Проте наступного дня цей показник упав до 2500.

"Через затримку таких оприлюднень даних лише по Києву у нас є похибка між реальною захворюваністю та статистикою близько 5 тисяч випадків", – пояснив він.

Через такі похибки в Україні складно спрогнозувати показники захворюваності з точністю до тисячі. Швидше за все, найбільше нових випадків буде наступної п'ятниці та суботи – близько 50 тисяч з похибкою у 5 тисяч.

Читайте також: