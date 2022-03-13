Приехали воевать без еды: российские оккупанты ограбили магазин курятины (видео)

Оккупанты скоро умрут от голода, а не пуль украинских защитников/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российских оккупантов действительно отправили воевать против Украины без еды, поскольку они продолжают грабить. На днях ограбили магазин курятины "Наша ряба".
Соответствующее видео появилось в Telegram.
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На кадрах видно, как у магазина сети "Наша Ряба" остановился танк с символом оккупантов Z. Один из захватчиков стоит у транспортного средства с оружием и наблюдает, чтобы к магазину никто не подходил, а остальные двое пошли внутрь. Они начали грабеж, сметая товар с полки торговой точки, и какой-то кабинет, вероятно, руководства.
Война в Украине 13 марта
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