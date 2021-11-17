Приводит к тяжелой форме: Кузин рассказал об особенностях штамма "Дельта"

Штамм "Дельта" быстрее приводит к тяжелой форме / Коллаж "Сегодня"
Любой случай ОРВИ или ОРЗ, сопровождающийся кашлем и чиханьем, повышением температуры тела нужно различать от коронавирусной болезни. У штамма "Дельта" есть определенные особенности.
Об этом в интервью новостям "Сегодня" рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.
Как отличают штамм "Дельта" врачи
Для этого на уровне первичного звена медпомощи, у семейных врачей чаще всего используются тесты на определение антигена. За 15 минут это позволяет установить диагноз.
Как отличить штамм "Дельта" обычному человеку
У "Дельта" есть определенные особенности: он быстрее приводит к тяжелой форме, у него меньше инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко-выраженную клиническую картину.
У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме. При "Дельте" потребность у пациента в кислороде выше в 5-6 раз, чем у заболевшего обычным штаммом. Это влияет на показатели смертности.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 468 человек;
- летальных исходов – 769,
- выздоровели – 20 211 человек.
Раньше мы писали:
- В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе.
- Киевский крематорий проводит вдвое больше кремаций, чем в летние месяцы, так как Украина борется с новой волной COVID-19.