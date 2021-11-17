Приводить до важкої форми: Кузін розповів про особливості штаму "Дельта"

Штам "Дельта" швидше призводить до важкої форми / Колаж "Сьогодні"

Будь-який випадок ГРВІ або ГРЗ, що супроводжується кашлем та чханням, підвищенням температури тіла потрібно відрізняти від коронавірусної хвороби. У штаму "Дельта" є певні особливості.

Про це в інтерв'ю"Сьогодні" розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

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Як вирізняють штам "Дельта" лікарі

Для цього на рівні первинної ланки медичної допомоги у сімейних лікарів найчастіше використовуються тести на визначення антигену. За 15 хвилин це дозволяє встановити діагноз.

Як відрізнити штам "Дельта" звичайній людині

"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину.

У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі. При "Дельті" потреба у пацієнта в кисні вище в 5-6 разів, ніж у хворого на звичайний штам. Це впливає показники смертності.

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Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих на COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 468 людей;

летальних наслідків – 769,

одужали – 20 211 людей.

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