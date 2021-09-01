Встреча в Белом доме и День знаний – главные новости СЕГОДНЯ

У Зеленского состоялся важный визит в США, у первоклассников - важный шаг на пути к знаниям / Коллаж "Сегодня"

Лидер США Джозеф Байден пообщал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку, для украинских школьников прозвенел первый звонок и Украине выделили инновационные лекарства от COVID-19 .

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события первого дня осени.

Визит года

В Белом Доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Она началась с заявления американского лидера, что США сохраняют приверженность суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России. Также он отметил, что хотел бы посетить Украину ещё раз.

Встреча завершилась публикацией совместного заявления двух стран о стратегическом партнерстве Украины и США / Фото Reuters

Также во время встречи в Белом доме Зеленский передал своему американскому коллеге список 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Он попросил Байдена поспособствовать их возвращению домой.

Первый звонок

В Украине прошел День знаний. Традиционно в этот день в школах и университетах начинается учебный год. В этом году празднование во второй раз прошли в условиях карантина.

В Черновцах, где сейчас одна из самых напряженных эпидемиологических обстановок, 1 сентября отметили сокращенными линейками. А Департамент образования и науки Одесского городского совета отказался от празднования "первого звонка" в школах.

Скандальное заявление

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.

"Наша задача – стать Русью-Украиной. И заметь, это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально. Вот если мы это сделаем – об остальном можно не сильно беспокоиться", – утверждает Арестович.

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ДТП с нардепом

Спустя неделю после ДТП на въезде в Киев, в котором пострадали судьи Украинской ассоциации футбола (УАФ), народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин признался, что он был одним из участников аварии.

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На запрос агентства Интерфакс-Украина Трухин ответил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.

Коронавирус не отступает

В Украине растет заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки, 31 августа, было выявлено 2075 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 719 случаев больше, чем было днем ранее. Во вторник от COVID-19 скончались 44 жителя Украины, а всего жертв вируса с начала пандемии уже 53 833.

Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около 20 млн долларов в качестве гуманитарной помощи от правительства США. 20 тысяч флаконов препарата Bamlanivimab и 40 тысяч флаконов препарата Etesevimab уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

Между тем врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук из Днепра Виктория Ивах считает, что коронавирус негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин.