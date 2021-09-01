Встреча в Белом доме и День знаний – главные новости СЕГОДНЯ

У Зеленского состоялся важный визит в США, у первоклассников - важный шаг на пути к знаниям / Коллаж "Сегодня"
Лидер США Джозеф Байден пообщал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку, для украинских школьников прозвенел первый звонок и Украине выделили инновационные лекарства от COVID-19 .
Сайт "Сегодня" собрал самые важные события первого дня осени.
Визит года
В Белом Доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Она началась с заявления американского лидера, что США сохраняют приверженность суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России. Также он отметил, что хотел бы посетить Украину ещё раз.
Также во время встречи в Белом доме Зеленский передал своему американскому коллеге список 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Он попросил Байдена поспособствовать их возвращению домой.
Первый звонок
В Украине прошел День знаний. Традиционно в этот день в школах и университетах начинается учебный год. В этом году празднование во второй раз прошли в условиях карантина.
В Черновцах, где сейчас одна из самых напряженных эпидемиологических обстановок, 1 сентября отметили сокращенными линейками. А Департамент образования и науки Одесского городского совета отказался от празднования "первого звонка" в школах.
Скандальное заявление
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.
"Наша задача – стать Русью-Украиной. И заметь, это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально. Вот если мы это сделаем – об остальном можно не сильно беспокоиться", – утверждает Арестович.
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ДТП с нардепом
Спустя неделю после ДТП на въезде в Киев, в котором пострадали судьи Украинской ассоциации футбола (УАФ), народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин признался, что он был одним из участников аварии.
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На запрос агентства Интерфакс-Украина Трухин ответил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.
Коронавирус не отступает
В Украине растет заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки, 31 августа, было выявлено 2075 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 719 случаев больше, чем было днем ранее. Во вторник от COVID-19 скончались 44 жителя Украины, а всего жертв вируса с начала пандемии уже 53 833.
Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около 20 млн долларов в качестве гуманитарной помощи от правительства США. 20 тысяч флаконов препарата Bamlanivimab и 40 тысяч флаконов препарата Etesevimab уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.
Между тем врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук из Днепра Виктория Ивах считает, что коронавирус негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин.