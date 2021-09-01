Зустріч у Білому домі і День знань – головні новини СЬОГОДНІ

У Зеленського відбувся важливий візит в США, у першокласників - важливий крок на шляху до знань / Колаж "Сегодня"

Лідер США Джозеф Байден поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і висловив підтримку, для українських школярів пролунав перший дзвінок і Україні виділили інноваційні ліки від COVID-19.

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші події першого дня осені.

Візит року

У Білому Домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом. Вона почалася з заяви американського лідера, що США зберігають прихильність суверенітету України на тлі загрози з боку Росії. Також він зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

Зустріч завершилася публікацією спільної заяви двох країн про стратегічне партнерство України і США / Фото Reuters

Також під час зустрічі в Білому домі Зеленський передав своєму американському колезі список 450 полонених, які знаходяться на непідконтрольних територіях Донбасу і Криму. Він попросив Байдена посприяти їх поверненню додому.

Перший дзвоник

В Україні пройшов День знань. Традиційно в цей день в школах і університетах починається навчальний рік. В цьому році святкування вдруге пройшло в умовах карантину.

У Чернівцях, де зараз одна з найбільш напружених епідеміологічних ситуацій, 1 вересня відзначили скороченими лінійками. А Департамент освіти і науки Одеської міської ради відмовився від святкування "першого дзвінка" в школах.

Скандальна заява

Речник української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом (ТКГ) і радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю, що Україну слід перейменувати в Русь-Україну і що робота в цьому напрямку вже ведеться.

"Наше завдання – стати Русю-Україною. І зауваж, ця назва прозвучала в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно. Ось якщо ми це зробимо – про решту можна не сильно турбуватися", – стверджує Арестович.

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ДТП з нардепом

Через тиждень після ДТП на в'їзді до Києва, в якому постраждали судді Української асоціації футболу (УАФ), народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін зізнався , що він був одним з учасників аварії.

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На запит агентства Інтерфакс-Україна Трухін відповів, що ніколи не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі свідчення.

Коронавірус не відступає

В Україні зростає захворюваність COVID-19. За минулу добу, 31 серпня, було виявлено 2075 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 719 випадків більше, ніж було днем раніше. У вівторок від COVID-19 померли 44 жителя України, а всього жертв вірусу з початку пандемії вже 53 833.

Україна отримає інноваційні ліки від COVID-19 загальною вартістю близько 20 млн доларів в якості гуманітарної допомоги від уряду США. 20 тисяч флаконів препарату Bamlanivimab і 40 тисяч флаконів препарату Etesevimab вже сформовані в вантаж і транспортуються в аеропорт для відправки в Україну.

Тим часом лікар-репродуктолог, кандидат медичних наук з Дніпра Вікторія Івах вважає, що коронавірус негативно впливає на репродуктивну функцію чоловіків і жінок.