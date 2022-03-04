Противник продолжает нести потери — украинские военные уничтожили российского генерала

Министр обороны подтвердил информацию о ликвидации российского генерала / Коллаж "Сегодня"
На девятый день войны, которую Россия развязала против Украины потери российской армии превысили 10 тысяч убитых, раненых и пленных. Об этом на своей странице в Facebook сообщилминистр обороны Украины Алексей Резников.
Также он подтвердил уничтожение минимум одного российского генерала.
Кроме того, глава Минобороны указал на технические потери противника:
"Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, по которым российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды вернутся врагу", — написал Резников.
Министр надеется, что российская сторона выполнит обязательства по созданию гуманитарных коридоров.
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