Противник продолжает нести потери — украинские военные уничтожили российского генерала

Министр обороны подтвердил информацию о ликвидации российского генерала / Коллаж "Сегодня"

На девятый день войны, которую Россия развязала против Украины потери российской армии превысили 10 тысяч убитых, раненых и пленных. Об этом на своей странице в Facebook сообщилминистр обороны Украины Алексей Резников.

Также он подтвердил уничтожение минимум одного российского генерала.

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Кроме того, глава Минобороны указал на технические потери противника:

"Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, по которым российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды вернутся врагу", — написал Резников.

Министр надеется, что российская сторона выполнит обязательства по созданию гуманитарных коридоров.

Россия атакует жилые кварталы и объекты инфраструктуры

За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.

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В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.

Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.

Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору.