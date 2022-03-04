Противник продовжує зазнавати втрат — українські військові знищили російського генерала

Міністр оборони підтвердив інформацію про ліквідацію російського генерала / Колаж "Сьогодні"

На дев'ятий день війни , яку Росія розв'язала проти України втрати російської армії перевищили 10 тисяч убитих, поранених та полонених. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Також він підтвердив знищення щонайменше одного російського генерала.

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Крім того, глава Міноборони вказав на технічні втрати супротивника:

"Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил як трофеї надійшло майже танків і бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами в РСЗВ, якими російські військові злочинці обстрілюють наші мирні міста. Всі ці снаряди повернуться ворогові", – Написав Резніков.

Міністр сподівається, що російська сторона виконає зобов'язання щодо створення гуманітарних коридорів.

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