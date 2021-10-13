Пустят ли без COVID-сертификата в электрички? В Укрзализныце ответили

В межобластные электрички будут пускать без вакцинации. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила перевозки пассажиров из-за коронавируса. Для того, чтобы пересечь границы области поездом, необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии болезни. Однако это правило не распространится на электрички.

Об этом рассказал представитель УЗ во время брифинга, который транслировал сайт "Сегодня".

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В электрички пустят невакцинированных

Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, отвечая на вопрос "Сегодня" объяснил, что существуют электрички, которые пересекают сразу пару областей. Ограничения не коснутся этих электропоездов. То есть, доехать в Житомирскую, Винницкую, Ровенскую область из Киева и обратно можно свободно. По сути, это единственная лазейка.

По его словам, решение связано с тем, что невозможно проконтролировать, куда именно едут пассажиры и или пересекут ли они пределы области.

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Как будут работать поезда?

При посадке на все пассажирские поезда с 21 октября, вместе с паспортом и билетом, проводники будут проверять ковид-сертификаты. Можно будет предъявить как бумажный документ, так и сгенерированный в приложении "Дия".

Если сертификата нет, то достаточно ПЦР или антиген-теста.

В соцсетях многие обсуждали, подойдет ли для проезда в поезде дальнего сообщения справка о том, что переболел.

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"Нет. Такой документ не предусмотрен",- сказал нам Александр Перцовский.

Кто будет контролировать соблюдение новых правил?

Прежде всего – работники "Укрзализныци".

"Они будут контролировать. Но только полицейские имеют полномочия штрафовать за несоблюдение карантинных норм. Проводники могут только не пустить в поезд", – пояснил Перцовский.

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