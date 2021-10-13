Чи пустять без COVID-сертифікату в електрички? В Укрзалізниці відповіли

У міжобласні електрички будуть пускати без вакцинації. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила перевезення пасажирів через коронавірус. Для того, щоб перетнути межі області поїздом, треба буде пред'являти сертифікат про COVID-вакцинацію або довідку про відсутність хвороби. Однак це правило не пошириться на електрички.

Про це розповів представник УЗ під час брифінгу, який транслював сайт "Сьогодні".

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В електрички пустять невакцинованих

Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, відповідаючи на запитання "Сьогодні" пояснив, що є електрички, які перетинають відразу кілька областей. Обмеження не торкнуться цих електропоїздів. Тобто, доїхати в Житомирську, Вінницьку, Рівненську область з Києва і назад можна вільно. По суті, це єдина лазівка.

За його словами рішення пов'язане з тим, що неможливо проконтролювати, куди саме їдуть пасажири і чи перетнуть вони межі області.

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Як працюватимуть поїзди?

При посадці на всі пасажирські поїзди з 21 жовтня, разом з паспортом і квитком, провідники перевірятимуть ковід-сертифікат. Можна буде пред'явити як паперовий документ, так і згенерований в додатку "Дія".

Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР або антиген-тесту.

У соцмережах багато обговорювали, чи підійде для проїзду в поїзді далекого сполучення довідка про те, що перехворів.

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"Ні. Такий документ не передбачений", – сказав нам Олександр Перцовський.

Хто контролюватиме дотримання нових правил?

Насамперед – працівники "Укрзалізниці".

"Вони будуть контролювати. але тільки поліцейські мають повноваження штрафувати за недотримання карантинних норм. Провідники можуть лише не пустити в поїзд", – пояснив Перцовський.

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