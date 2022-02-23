Путин готовит ультиматум Украине в течение следующих 72 часов

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Президент России Владимир Путин может выдвинуть Украине ультиматум – в кратчайшие сроки вывести войска с Донбасса.

Об этом заявила народный депутат Украины от "Батькивщины" Алена Шкрум на своей странице в Facebook.

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"Существует вероятность, как я писала давно публично, что Путин сегодня/завтра/послезавтра выдвинет ультиматум за 72 часа нам отвести войска из Донецкой и Луганской областей – мы этого, конечно, не сделаем. Тогда могут начаться военные действия на востоке. Как и в 2014 и 2015 году", – пишет Шкрум.

Депутат спрогнозировала "продолжение напряжения на эту неделю/потенциально следующую". По ее словам, "будет штормить, будут провокации".

"Существует угроза, что из-за хакерских атак и диверсий в Киеве и Украине (после возможного ультиматума Путина) в какой-то момент может отсутствовать связь и/или Интернет и/или электричество, свет", – считает она.

При этом Шкрум заявила, что "повода для какой-то паники – нет", для переезда во Львов тоже".

"Для отпуска в Египте/Турции/Барселоне – повод всегда есть, если можете себе позволить))", – добавила нардеп.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с признанием Россией псевдореспублик "ЛДНР".

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В частности, президент рассказал, что он издал указ о призыве резервистов в особый период.

Также он заявил о запуске "программы экономического патриотизма".