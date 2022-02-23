Путін готує ультиматум Україні протягом наступних 72 годин

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Президент Росії Володимир Путін може висунути Україні ультиматум – у найкоротші терміни вивести війська з Донбасу.

Про це заявила народна депутатка України від "Батьківщини" Олена Шкрум на своїй сторінці у Facebook.

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"Існує ймовірність, як я писала давно публічно, що Путін сьогодні/завтра/післязавтра висуне ультиматум за 72 години нам відвести війська з Донецької та Луганської областей – ми цього, звичайно, не зробимо. Тоді можуть розпочатися військові дії на сході. Як і у 2014 та 2015 роках", – пише Шкрум.

Депутатка спрогнозувала "продовження напруги на цей тиждень/потенційно наступний". За її словами, "буде штормити, будуть провокації".

"Існує загроза, що через хакерські атаки і диверсії в Києві та Україні (після можливого ультиматуму Путіна) в якийсь момент може бути відсутній зв'язок та/або Інтернет та/або електрика, світло", – вважає вона.

При цьому Шкрум заявила, що "приводу для якоїсь паніки – немає, для переїзду до Львова теж".

"Для відпустки в Єгипті/Туреччині/Барселоні – привід завжди є, якщо можете собі дозволити))", – додала нардепка.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".

Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з визнанням Росією псевдореспублік "ЛДНР".

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Зокрема, президент розповів, що він видав указ про призов резервістів у особливий період.

Також він заявив про запуск "програми економічного патріотизму".