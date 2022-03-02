Путин не накормил. Российские солдаты воруют в селах варенье

На печеньках из своего сухпайка русский оккупант далеко не заехал / Коллаж "Сегодня"
Приходят все новые сообщения, подтверждающие, что "самая сильная в мире армия" была заброшена в Украину без необходимой провизии и без кухни, которая должна была их кормит. В итоге бравые солдаты международного преступника Владимира Путина грабят магазины и даже отбирают варенье у украинских хозяюшек. Но даже его вынуждены были бросить, так быстро пришлось бежать от украинской армии.
Ситуация
- По словам одного из плененных оккупантов, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня и поэтому именно такой запас провизии и был роздан российским солдатам.
- 2 марта в Тростянце Сумской области, например, "голуби русского мира" ограбили магазин и секонд-хенд.
- Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил 1 марта, что наступление на Киев российскими солдатами и наемниками замедлилось: у россиян проблемы с едой, топливом и мотивацией.
- Городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который 27 февраля объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами, накормил нежданных гостей, а потом получил подозрение о госизмене.