Путин не накормил. Российские солдаты воруют в селах варенье

На печеньках из своего сухпайка русский оккупант далеко не заехал / Коллаж "Сегодня"

Приходят все новые сообщения, подтверждающие, что "самая сильная в мире армия" была заброшена в Украину без необходимой провизии и без кухни, которая должна была их кормит. В итоге бравые солдаты международного преступника Владимира Путина грабят магазины и даже отбирают варенье у украинских хозяюшек. Но даже его вынуждены были бросить, так быстро пришлось бежать от украинской армии.

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