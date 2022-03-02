Путін не нагодував. Російські солдати крадуть у селах варення

На печінках зі свого сухпайка російський окупант далеко не заїхав / Колаж "Сьогодні"
Приходять все нові повідомлення, що підтверджують, що "найсильніша у світі армія" була закинута в Україну без необхідної провізії та без кухні, яка мала їх годувати. У результаті браві солдати міжнародного злочинця Володимира Путіна грабують магазини і навіть забирають варення в українських господарок. Але навіть його змушені були покинути, так швидко довелося тікати від української армії.
Ситуація
- За словами одного із полонених окупантів, президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні і тому саме такий запас провізії був розданий російським солдатам.
- 2 березня у Тростянці Сумської області, наприклад, "голуби російського світу" пограбували магазин та секонд-хенд.
- Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив 1 березня, що наступ на Київ російськими солдатами та найманцями сповільнився: у росіян проблеми з їжею, паливом та мотивацією.
- Міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа – За життя"), який 27 лютого оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули в його місто, нагодував несподіваних гостей, а потім отримав підозру про держзраду.