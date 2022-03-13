"Путин, проснись!": в городах Украины тысячи людей вышли против оккупантов (видео)

Митинги проходят сразу в нескольких городах Украины / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 13 марта, в городах Украине, где находятся российские войска, мирные жители проводят митинги. Люди из Херсона, Бердянска, Мелитополя выступают за свободу от российской оккупации.
В Херсоне продолжается бессрочный митинг против оккупантов. Жители города собрались возле кинотеатра "Украина" с национальными флагами и транспарантами, где было написано: "Херсон это Украина", "Путин, проснись. Ты обоссался", "Херсон – Украина".
Также люди называют российских военных фашистами. Российские оккупанты открыли огонь.
На митинги вышли и жители Мелитополя, где 11 марта оккупанты похитили мэра города. Люди пришли с национальными флагами, а также скандируют: "Мелитополь – Украина" и "Где наш мэр?".
Не спокойно также и в Бердянске. Там на улицы города с национальными флагами вышли более сотни людей. Они скандируют: "Бердянск это Украина", а также постоянно повторяют, что они украинцы.
Война в Украине 13 марта
- В Украине 13 марта будет действовать несколько гуманитарных коридоров — подробности рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Также эвакуацию украинцев продолжает "Укрзализныця".
- Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области, говорят данные британской разведки.
- В Запорожской области российские войска похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Это уже второе похищение мэра в Запорожской области. 11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом.
- Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. Он находится в 25 км от границы с Польшей.
- В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Под Сумами застряло 500 единиц техники оккупантов. У российских военных нет возможности дозаправиться.