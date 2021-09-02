Путин тратит на оккупированный Донбасс до 5 млрд долларов в год – Резников

Алексей Резников сказал, что ни один президент не разменяет Донбасс на Крым. / Фото: mtot.gov.ua

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что Российская Федерация тратит на содержание оккупированного Донбасса до 5 млрд долларов в год. То есть эти расходы с 2014 года можно оценить в 35 млрд долларов.

"Они тратят в год до 5 млрд долларов только на донецком и луганском направлениях. За семь лет это 35 млрд долларов. Для страны-бензоколонки будто и незначительные деньги, но и не маленькие", – сказал он в интервью liga.net.

По мнению Резникова, если российская сторона будет понимать, что содержать эти территории очень дорого, а смысла никакого нет, то будет искать варианты, как из этого выйти.

"Будут искать подходящий формат. Поэтому нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Иначе россияне выйти из наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", – добавил министр.

Читайте также:

Реклама

Резников позвал войска США в Украину: в России Захарова уже закатила истерику

Угроза нападения

Украина каждый год ближе к осени готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".

На учения в Беларусь съезжается огромное количество российских военных и техники, а белорусское направление одно из самых опасных для Украины, поскольку совсем недалеко Киев.

Также одним из главных направлений, откуда может ударить Россия, называют Крым. Там у оккупантов сосредоточены огромные силы, в том числе авиация и ракетные комплексы. Украинское военное руководство постоянно мониторит ситуацию и проводит учения.

Как рассказывал нам бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко, Россия может напасть на Украину в сентябре, но Путин пока ждет одного важного момента.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: