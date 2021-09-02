Путін витрачає на окупований Донбас до 5 млрд доларів на рік – Резніков

Олексій Резніков сказав, що жоден президент не розміняє Донбас на Крим. / Фото: mtot.gov.ua

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що Російська Федерація витрачає на утримання окупованого Донбасу до 5 млрд доларів на рік. Тобто ці витрати з 2014 року можна оцінити в 35 млрд доларів.

"Вони витрачають на рік до 5 млрд доларів тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це 35 млрд доларів. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі", – сказав він в інтерв'ю liga.net.

На думку Рєзнікова, якщо російська сторона буде розуміти, що утримувати ці території дуже дорого, а сенсу ніякого немає, то буде шукати варіанти, як з цього вийти.

"Шукатимуть відповідний формат. Тому нам треба бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи ... Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", – додав міністр.

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Загроза нападу

Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".

На навчання до Білорусі з'їжджається величезна кількість російських військових та техніки, а білоруський напрям один з найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.

Також одним з головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.

Як розповідав нам колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко, Росія може напасти на Україну у вересні, але Путін поки чекає одного важливого моменту.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: