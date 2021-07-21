Путин в бешенстве – Кремль признал поражение: эксперт о заявлениях Козака о Донбассе

Голосование жителей ОРДЛО на выборах в РФ – это аннексия "Л/ДНР", только втихую и по-воровски

Кремлю не удалось выйти сухим из воды в конфликте на Донбассе на своих условиях, и заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак своими последними заявлениями практически признал поражение. А раздачей паспортов РФ жителям т. н. "Л/ДНР" и их участием в российских выборах Москва фактически разрушает Минские соглашения.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, Козак жалуется на то, что европейские переговорщики не хотят признать в качестве стороны конфликта и полноправных участников переговоров российских марионеток из ОРДЛО.

"А это означает, что семь лет переговоров в "нормандском формате" и почти семь лет переговоров в ТКГ не принесли успеха российской стратегии по Донбассу. И это бесит хозяина Кремля, что и ретранслирует Дмитрий Козак. По сути, это констатация дипломатического поражения Кремля по ключевому для него вопросу", – написал Фесенко.

Также политолог считает, что Козак занялся политическим шулерством, комментируя тему раздачи российских паспортов в ОРДЛО и называя эту аферу "дипломатическим жестом". Фесенко называет возможное голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ, да еще и в онлайн-формате, "аннексией ОРДЛО, только с заднего двора, втихую, по-воровски, без политических заявлений и формальных правовых решений".

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"Фактически именно раздача российских паспортов в ОРДЛО полностью разрушает политическую часть Минских соглашений. О каких переходных выборах в ОРДЛО может идти речь, если там местное население в ускоренном порядке переводится в российское гражданство. И это серьезный повод для руководителей Германии и Франции задуматься о самой возможности выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были подписаны в феврале 2015 г. ЕС и США должны усилить давление на российское руководство для того, чтобы принудить его к минимально возможному сценарию – прекращению огня на Донбассе", – резюмировал эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale назвал условие, при котором Россия официально может вторгнуться на Донбасс.

А тем временем Путин строит рядом со своей резиденцией отель, оздоровительный комплекс и ледовую арену, что может обойтись в сотни миллионов долларов. Подробнее об этом в сюжете: