Путін в сказі – Кремль визнав поразку: експерт про заяви Козака щодо Донбасу

Голосування жителів ОРДЛО на виборах в РФ – це анексія Л/ДНР, тільки нишком і по-злодійськи

Росії не вдалося вийти "сухою" з конфлікту на Донбасі на умовах Кремля, і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак своїми останніми заявами практично визнав поразку. А роздачею паспортів РФ жителям т.зв. "Л/ДНР" і їх участю в російських виборах Москва, фактично, руйнує Мінські угоди.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, Козак скаржиться на те, що європейські переговірники не хочуть визнати в якості сторони конфлікту і повноправних учасників переговорів російських маріонеток з ОРДЛО.

"А це означає, що сім років переговорів у "нормандському форматі" і майже сім років переговорів у ТКГ не принесли успіху російської стратегії щодо Донбасу. І це бісить господаря Кремля, що і ретранслює Дмитро Козак. По суті, це констатація дипломатичноъ поразки Кремля з ключового для них питання", – написав Фесенко.

Також політолог вважає, що Козак зайнявся політичним шулерством, коментуючи тему роздачі російських паспортів в ОРДЛО, називаючи цю аферу "дипломатичним жестом". Фесенко називає можливе голосування жителів ОРДЛО на виборах у Держдуму РФ, та ще й в онлайн-форматі, "анексією ОРДЛО, тільки з заднього двору, нишком, по-злодійськи, без політичних заяв і формальних правових рішень".

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"Фактично, саме роздача російських паспортів в ОРДЛО повністю руйнує політичну частину Мінських угод. Про які перехідні вибори в ОРДЛО може йти мова, якщо там місцеве населення у прискореному порядку переводиться у російське громадянство. І це серйозний привід для керівників Німеччини та Франції задуматися про саму можливість виконання Мінських угод в тому вигляді, в якому вони були підписані у лютому 2015 р. ЄС і США повинні посилити тиск на російське керівництво для того, щоб примусити його до мінімально можливого сценарію – перипинення вогню на Донбасі", – резюмував експерт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Дмитро Козак в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale назвав умову, за якої Росія офіційно може вторгнутися на Донбас.

А тим часом Путін будує поруч зі своєю резиденцією готель, оздоровчий комплекс і льодову арену, що може обійтися в сотні мільйонів доларів. Детальніше про це у сюжеті: