Разумков созывает внеочередную сессию Верховной Рады. О чем пойдет речь?

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента. Она состоится накануне 30-летия Дня Независимости Украины – 23 августа в 16:00.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады .

"В соответствии с Распоряжением будет рассматриваться проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775)", говорится в распоряжении.

Реклама

Внеочередное заседание состоится при наличии 156 народных депутатов.

Крымская платформа