Разумков скликає позачергову сесію Верховної Ради. Про що піде мова?

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту. Вона відбудеться напередодні 30-річча Дня Незалежності України – 23 серпня о 16:00.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Відповідно до Розпорядження, розглядатиметься проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775)", сказано в розпорядженні.

Реклама

Позачергове засідання відбудеться за наявності 156 народних депутатів.

Кримська платформа