Разведка опубликовала имена белорусов, причастных к атаке на Украину

Оккупанты наносили удары по мирному населению Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список личного состава бригадыармейской авиации, которая совершает боевые вылеты из белорусского аэродрома "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
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"Эти лица уже могут считать себя "летчиками-залётчиками"! Все, долетались, "уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы вполне ответите за каждую слезинку нашего народа! Слава Украине!", — сообщили в разведке.
Список "летчиков-залетчиков" можно просмотреть по ссылке.
Ситуация в Украине 4 марта
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