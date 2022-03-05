Розвідка опублікувала імена білорусів, причетних до атаки на Україну

Окупанти завдавали удари по мирному населенню України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.
Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
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"Ці особи вже можуть вважати себе "льотчиками-зальотчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! І ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу! Слава Україні!", — повідомили у розвідці.
Список "льотчиків-зальотчиків" можна переглянути за посиланням.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.