Розвідка опублікувала імена білорусів, причетних до атаки на Україну

Окупанти завдавали удари по мирному населенню України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.

Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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"Ці особи вже можуть вважати себе "льотчиками-зальотчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! І ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу! Слава Україні!", — повідомили у розвідці.

Список "льотчиків-зальотчиків" можна переглянути за посиланням.

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