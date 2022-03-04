Разведка Украины рассекретила планы оккупантов по дезинформации украинцев

Оккупанты решили сменить тактику действий и будут заниматься вбросами / Фото: Коллаж: Сегодня
В ближайшее время враг будет активизировать проведение информационных операций против нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины на своей странице в Facebook.
"Не выполнив задачи по военному блицкригу, российская федерация переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины. В то же время российские кафиры уделяют значительное внимание активизации информационно-психологических операций", – говорится в сообщении.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.
"Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные Силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников", – отметили в ГУР МО Украины.
НаканунеЦентр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, какие каналы в Телеграме находятся под контролем спецслужб РФ и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне развязанной Москвой войны в Европе.
Ситуация в сетях
- Представители украинской "киберармии" сообщили о блокировке страницы фашистского диктатора Владимира Путина в фейсбуке, у которой было 3 500 000 подписчиков, и предложили всем желающим поучаствовать в блокировке еще одной его страницы, где всего 0,5 тысячи подписчиков.
- 28 февраля мировой видеохостинг YouTube подключился к противостоянию российской агрессии – на территории Украины заблокирован доступ к большинству российских пропагандистских телеканалов.
- Роскомнадзор отправил жалобу Google на то, что граждане России почему-то вместо рекламы товаров и услуг видят фото убитых российских солдат.
- Чуть ранее Google решил ввести санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину. С 26 февраля российские государственные телеканалы RT и другие не могут получить деньги за просмотры рекламы на их каналах.