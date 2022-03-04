Разведка Украины рассекретила планы оккупантов по дезинформации украинцев

Оккупанты решили сменить тактику действий и будут заниматься вбросами / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время враг будет активизировать проведение информационных операций против нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины на своей странице в Facebook.

"Не выполнив задачи по военному блицкригу, российская федерация переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины. В то же время российские кафиры уделяют значительное внимание активизации информационно-психологических операций", – говорится в сообщении.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.

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"Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные Силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников", – отметили в ГУР МО Украины.

НаканунеЦентр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, какие каналы в Телеграме находятся под контролем спецслужб РФ и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне развязанной Москвой войны в Европе.

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