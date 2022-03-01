ФСБ контролирует 10 телеграм-каналов – список

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, какие каналы в Телеграме находятся под контролем спецслужб РФ и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне развязанной Москвой войны в Европе.
Об этом сообщается на странице СНБО в Фейсбуке.
Сообщение
10 основных нарративов, транслируемых ТГ-каналами террористов:
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- "Легитимный";
- "Резидент";
- "Картель";
- "Сплетница";
- "Чорний квартал";
- "Политический расклад";
- "Нетипичное Запорожье";
- "Тремпель Харьков";
- "Одесский фраер";
- "Днепр live";
- "Николаев live";
- "Херсон live".
"Именно их используют российские оккупанты, чтобы совершать специальные информационные и психологические операции в интересах РФ. Не распространяйте контент из этих телеграмм-каналов! Заблокировать канал в телеграме почти невозможно, просто отпишитесь, если подписаны", – сообщает СНБО.
Однако на данные телеграм-каналы можно пожаловаться и в случае массовых жалоб администрация может закрыть канал.
Ситуация в сетях
- Представители украинской "киберармии" сообщили о блокировке страницы фашистского диктатора Владимира Путина в фейсбуке, у которой было 3 500 000 подписчиков, и предложили всем желающим поучаствовать в блокировке еще одной его страницы, где всего 0,5 тысячи подписчиков.
- 28 февраля мировой видеохостинг YouTube подключился к противостоянию российской агрессии – на территории Украины заблокирован доступ к большинству российских пропагандистских телеканалов.
- Роскомнадзор отправил жалобу Google на то, что граждане России почему-то вместо рекламы товаров и услуг видят фото убитых русских солдат.
- Чуть ранее Google решил ввести санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину. С 26 февраля российские государственные телеканалы RT и другие не могут получить деньги за просмотры рекламы на их каналах.