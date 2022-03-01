ФСБ контролирует 10 телеграм-каналов – список

Украинцам посоветовали отключиться от дезинформации

Эти телеграм-каналы работают на российских оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, какие каналы в Телеграме находятся под контролем спецслужб РФ и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне развязанной Москвой войны в Европе.

Об этом сообщается на странице СНБО в Фейсбуке.

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10 основных нарративов, транслируемых ТГ-каналами террористов:

"Легитимный";

"Резидент";

"Картель";

"Сплетница";

"Чорний квартал";

"Политический расклад";

"Нетипичное Запорожье";

"Тремпель Харьков";

"Одесский фраер";

"Днепр live";

"Николаев live";

"Херсон live".

"Именно их используют российские оккупанты, чтобы совершать специальные информационные и психологические операции в интересах РФ. Не распространяйте контент из этих телеграмм-каналов! Заблокировать канал в телеграме почти невозможно, просто отпишитесь, если подписаны", – сообщает СНБО.

Однако на данные телеграм-каналы можно пожаловаться и в случае массовых жалоб администрация может закрыть канал.

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