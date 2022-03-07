Разворовали 5 млрд. долларов. Путин ищет причину провала своей спецоперации – Геращенко

На операцию по захвату украинских территорий потратили много средств / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться, куда были направлены средства, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине с 2014 по 2022 года.
Такую информацию у себя в telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Что приказал Путин
Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королеву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование "пятой колонны" в 2014-2022 годах.
Кого подозревают в хищении средств
Под подозрение попали те, кто отвечал за украинское направление:
- бывший помощник президента Владислав Сурков;
- бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов;
- начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков;
- бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова;
- нынешний министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и другие.
"Считается, что данная группа лиц "освоила" около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска", – говорится в сообщении.
Куда пропали деньги
Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались.
"Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета "фашистов"", – говорится в сообщении.
В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых "народных республик", агентура в среде националистов и т.д.
"Данная новость – особенно тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов", – говорится в сообщении.
Подоляк в Беларуси отреагировал на условия Кремля
В Беловежской пуще (Беларусь) начались переговоры между Украиной и Россией. Член украинской делегации, советник главы ОПУ Михаил Подоляк посоветовал не обращать внимания на неадекватные условия россиян.
"Начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне", – написал он в Twitter.
А в своем ролике он отметил, что что в XXI веке еще есть страна (РФ), которая считает, что силой можно выбить какие-то результаты на переговорах.
"Все будет так, как надо Украине, как надо нашим людям, которые уже доказали, что страна побеждает", – добавил советник главы ОПУ.
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