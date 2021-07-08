Рекорд по вакцинации, ЧВК в Украине и книга Мендель – главные новости СЕГОДНЯ

Из ветеранов войны на Донбассе хотели сделать наемников, а украинцы стали активнее прививаться от коронавируса

Владелец скандальной ЧВК Эрик Принс хотел создать аналогичную компанию в Украине, Зеленский отклонил законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, а индийская мутация коронавируса стала доминирующей в США и Германии.

Сайт "Сегодня" собрал главные новости четверга, 8 июля.

Рекорд вакцинации в Украине

В Украине уже больше миллиона полностью привитых граждан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

За прошедшие сутки, 7 июля, в Украине против COVID-19 вакцинировали 104 680 человек – это максимальный показатель за все время национальной иммунизационной кампании.

Всего с начала кампании привито 3 196 848 человек, завершили вакцинацию, получив две дозы препарата, 1 018 258 человек.

Юлия Мендель выпустила книгу

Юлия Мендель начала писательскую карьеру

В Украине поступила в продажу книга бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель – "Каждый из нас президент".

Сама книга посвящена работе Мендель в Офисе президента, украинской политике в целом и самоидентификации украинцев.

Издание можно купить за 190 гривен по предзаказу.

Замкомандира Черноморского флота РФ будут судить

Контр-адмирал Валерий Куликов. Фото: sev.gov.ru

Офис генпрокуратура завершил и передал в суд расследование в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ Валерия Куликова.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену, участие в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – в марте 2014 года он подстрекал украинских военнослужащих переходить на сторону России, открыто угрожая им силой.

В Украине могло появиться ЧВК

Планы Принса сорвал проигрыш Трампа на выборах в США. Коллаж "Сегодня" Реклама

Бывшие и нынешние топ-чиновники Офиса президента подтвердили, что основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине подразделение из ветеранов войны на Донбассе.

По данным СМИ, рассчитывая на близость украинских властей к администрации на тот момент президента США Дональда Трампа, также Принс хотел купить "Мотор Сич" и создать в Украине завод по производству боеприпасов.

Сбыться задуманному помешало поражение Трампа на президентских выборах.

Зеленский "завернул" закон о ВККС и ВСП

Фото: facebook.comsluga95

Владимир Зеленский отказался возобновлять работу Высшей квалификационной комиссии судей – принятый Верховной Радой законопроект он отправил обратно в парламент для доработки.

Президент предложил доработать положения касательно квот в ВККС и полномочий исполняющего обязанности главы Высшего совета правосудия.

"Дельта" вытесняет другие мутации COVID-19

Доля "Дельта"-штамма в Германии и США превышает 50% / Фото: коллаж "Сегодня"

Мутировавший штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в США и Германии – от него ежедневно заболевает все больше и больше людей.

Согласно данным местных эпидемиологов, в США доля штамма "Дельта" составляет 51,7%, а в Германии и того больше – 59%.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: