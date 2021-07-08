В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ

Во время захвата украинского полуострова контр-адмирал подстрекал украинских военных к госизмене и угрожал им

Контр-адмирал Валерий Куликов. Фото: sev.gov.ru

Расследование в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ завершено и прокуратура передала дело в суд. Российского офицера подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену, планирование, подготовку, развязывании и ведении агрессивной войны. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Следствие установило, что с 20 по 25 марта 2014 года заместитель командующего ЧФ, находясь в штабе командования ВМС Украины, действуя с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, с целью изменения границ территории Украины, путем угроз применения российскими военными физического насилия и оружия подстрекал военнослужащих украинской армии к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта.

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Кроме того, подозреваемый проводил допросы захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте Черноморского флота РФ, при этом подстрекая их к государственной измене.

В ОГП не сообщили имена российского офицера, но ранее в СМИ писали, что речь идет о Валерии Куликове. Примечательно, что родился он в Украине, но службу проходил в российском флоте. В 2013 году был назначен Путиным замкомандующего ЧФ РФ, а после оккупации Крыма попал под санкции Евросоюза.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2016 году командующему ЧФ РФ Александру Витко было сообщено о подозрении, которые тоже склонял украинских военных к госизмене, а также осуществил военную оккупацию и последующую аннексию Крыма.