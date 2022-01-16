Резкий спад! В Украине обнаружили более 6 тыс. COVID-случаев за сутки

Ситуация с коронавирусом немного улучшилась / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 15 января в Украине зафиксировано 6379 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди больных – 503 ребенка и 92 медика.

Об этом пишет прессслужба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 1957 человек, зафиксировали 88 смертей и выздоровели 2359 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 553 642 человека. Всего провели 17 168 201 ПЦР-тестирование.





Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 89;

Днепропетровская область – 174;

Донецкая область – 142;

Житомирская область – 240;

Закарпатская область – 166;

Запорожская область – 10;

Ивано-Франковская область – 914;

Киевская область – 198;

Кировоградская область – 88;

Луганская область – 21;

Львовская область – 625;

Николаевская область – 112;

Одесская область – 195;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 160;

Сумская область – 455;

Тернопольская область – 397;

Харьковская область – 612;

Херсонская область – 71;

Хмельницкая область – 312;

Черкасская область – 117;

Черновицкая область – 387;

Черниговская область – 119.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Раньше мы писали: