Резкий спад! В Украине обнаружили более 6 тыс. COVID-случаев за сутки

Ситуация с коронавирусом немного улучшилась / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 15 января в Украине зафиксировано 6379 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди больных – 503 ребенка и 92 медика.
Об этом пишет прессслужба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 1957 человек, зафиксировали 88 смертей и выздоровели 2359 человек.
За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 553 642 человека. Всего провели 17 168 201 ПЦР-тестирование.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 89;
- Днепропетровская область – 174;
- Донецкая область – 142;
- Житомирская область – 240;
- Закарпатская область – 166;
- Запорожская область – 10;
- Ивано-Франковская область – 914;
- Киевская область – 198;
- Кировоградская область – 88;
- Луганская область – 21;
- Львовская область – 625;
- Николаевская область – 112;
- Одесская область – 195;
- Полтавская область – 121;
- Ровенская область – 160;
- Сумская область – 455;
- Тернопольская область – 397;
- Харьковская область – 612;
- Херсонская область – 71;
- Хмельницкая область – 312;
- Черкасская область – 117;
- Черновицкая область – 387;
- Черниговская область – 119.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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