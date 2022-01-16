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Резкий спад! В Украине обнаружили более 6 тыс. COVID-случаев за сутки

Юлия Гаврилюк
16 января, 08:15
За все время пандемии в Украине заболели – 3 754 458 человек, а умерли – 98 283 человека

Ситуация с коронавирусом немного улучшилась / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 15 января в Украине зафиксировано 6379 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди больных – 503 ребенка и 92 медика.

Об этом пишет прессслужба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 1957 человек, зафиксировали 88 смертей и выздоровели 2359 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 553 642 человека. Всего провели 17 168 201 ПЦР-тестирование.


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Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 403;
  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 89;
  • Днепропетровская область – 174;
  • Донецкая область – 142;
  • Житомирская область – 240;
  • Закарпатская область – 166;
  • Запорожская область – 10;
  • Ивано-Франковская область – 914;
  • Киевская область – 198;
  • Кировоградская область – 88;
  • Луганская область – 21;
  • Львовская область – 625;
  • Николаевская область – 112;
  • Одесская область – 195;
  • Полтавская область – 121;
  • Ровенская область – 160;
  • Сумская область – 455;
  • Тернопольская область – 397;
  • Харьковская область – 612;
  • Херсонская область – 71;
  • Хмельницкая область – 312;
  • Черкасская область – 117;
  • Черновицкая область – 387;
  • Черниговская область – 119.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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