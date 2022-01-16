Різкий спад! В Україні виявили понад 6 тис. COVID-випадків за добу

Ситуація з коронавірусом трішки покращилась / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 15 січня в Україні зафіксовано 6379 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 503 дитини та 92 медики.
Про це пише пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 1957 осіб, зафіксували 88 смертей та одужали 2359 людей.
За весь час пандемії в Україні одужало – 3 553 642 особи. Всього провели 17 168 201 ПЛР-тестування.
Кількість заражених в регіонах за добу
- м. Київ – 403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 89;
- Дніпропетровська область – 174;
- Донецька область – 142;
- Житомирська область – 240;
- Закарпатська область – 166;
- Запорізька область – 10;
- Івано-Франківська область – 914;
- Київська область – 198;
- Кіровоградська область – 88;
- Луганська область – 21;
- Львівська область – 625;
- Миколаївська область – 112;
- Одеська область – 195;
- Полтавська область – 121;
- Рівненська область – 160;
- Сумська область – 455;
- Тернопільська область – 397;
- Харківська область – 612;
- Херсонська область – 71;
- Хмельницька область – 312;
- Черкаська область – 117;
- Чернівецька область – 387;
- Чернігівська область – 119.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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