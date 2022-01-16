Різкий спад! В Україні виявили понад 6 тис. COVID-випадків за добу

Ситуація з коронавірусом трішки покращилась / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 15 січня в Україні зафіксовано 6379 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 503 дитини та 92 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 1957 осіб, зафіксували 88 смертей та одужали 2359 людей.

За весь час пандемії в Україні одужало – 3 553 642 особи. Всього провели 17 168 201 ПЛР-тестування.





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Кількість заражених в регіонах за добу

м. Київ – 403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 89;

Дніпропетровська область – 174;

Донецька область – 142;

Житомирська область – 240;

Закарпатська область – 166;

Запорізька область – 10;

Івано-Франківська область – 914;

Київська область – 198;

Кіровоградська область – 88;

Луганська область – 21;

Львівська область – 625;

Миколаївська область – 112;

Одеська область – 195;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 160;

Сумська область – 455;

Тернопільська область – 397;

Харківська область – 612;

Херсонська область – 71;

Хмельницька область – 312;

Черкаська область – 117;

Чернівецька область – 387;

Чернігівська область – 119.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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