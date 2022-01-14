Маскується під ГРВІ? У МОЗ назвали головні небезпеки "Омікрону"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" має симптоми, які схожі на ГРВІ. Мутація дуже швидко передається, та й швидко згасає.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".
Що відомо про симптоми "Омікрону"?
Як розповів Кузін, захворювання "Омікроном" проходить легше, ніж інфікування "Дельтою". Водночас симптоми нового штаму трохи відрізняються від інших.
Далі по темі
Так, перш за все поширене чхання – близько 75% людей скаржаться на цей симптом. Також є загальна втома, головний біль, а температуру фіксують лише у чверті випадків.
"Втрата смаку і здатності розрізняти запахи – це лише 19% випадків. Тобто більш схоже на протікання ГРВІ", — зазначив Кузін.
Він додав, що штам "Омікрон" часто маскується під ГРВІ. Тому слід йти до лікаря та робити тест.
Особливості інфікування
"Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні з "Дельтою". Також дослідження виявили такі особливості нового штаму:
- Має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.
- Відбувається "зсув" захворюваності на штам "Омікрон" у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то на "Омікрон" – 30,8 року.
- Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – у понад 5 разів вище, 13%.
- Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза більш інфекційний, ніж "Дельта". Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із "Дельтою".
- У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.
- Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.
Госпіталізація
- Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему. У порівнянні зі штамом "Дельта" випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.
- Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для "Омікрону" є вполовину меншим, ніж для "Дельти".
- Лише 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані порівняно з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.
Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще немає достатніх ресурсів, щоб діагностувати новий штам. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.
Раніше ми писали:
- У світі вже з'явилися таблетки від COVID-19. Скоро вони можуть бути і в Україні.
- В Україні різко зросте рівень захворюваності на коронавірус через "Омікрон". Особливістю нової хвилі стане "нашарування" її на "Дельту", що ще не повністю пішла.