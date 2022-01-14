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Маскируется под ОРВИ? В Минздраве назвали главные опасности "Омикрона"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 января, 11:28
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Заболевание новым штаммом проходит легче, чем инфицирование "Дельтой"
Симптомы "Омикрона" похожи на ОРВИ. Фото: коллаж "Сегодня"
Симптомы "Омикрона" похожи на ОРВИ. Фото: коллаж "Сегодня"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет симптомы, которые похожи на ОРВИ. Мутация очень быстро передается, но и быстро угасает.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

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Что известно о симптомах "Омикрона"?

Как рассказал Кузин, заболевание "Омикроном" проходит легче, чем инфицирование "Дельтой". При этом симптомы нового штамма немного отличаются от других.

Так, прежде всего распространено чихание – около 75% людей жалуются на этот симптом. Также есть общая усталость, головная боль, а температуру фиксируют только в четверти случаев.

"Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть, больше похоже на протекание ОРВИ", — отметил Кузин.

Он добавил, что штамм "Омикрон" часто маскируется под ОРВИ. Поэтому следует идти к врачу и делать тест.

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Особенности инфицирования

"Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашней среде по сравнению с "Дельтой". Также исследования выявили следующие особенности нового штамма:

  • Имеет меньший инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток.
  • Происходит "сдвиг" заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8 года.
  • Увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.
  • Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".
  • В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.
  • Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, к которой приводит "Омикрон". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Госпитализация

  • Данные указывают на понижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом "Дельта", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице.
  • Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для "Омикрона" является меньшим, чем для "Дельты".
  • Лишь 0,6% больных Omicron были госпитализированы по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

В то же время данные о госпитализациях не окончательны, ведь во многих странах все еще нет достаточных ресурсов, чтобы диагностировать новый штамм. К тому же большинство исследований были проведены в странах, где уже высок уровень охвата прививками, а потому в больницы попадает меньше людей.

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