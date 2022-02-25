Резников матерям России: "Не отправляйте своих близких на верную смерть"

Украина имеет уже несколько десятков пленных российских солдат / Коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к женам, матерям, подругам солдат и офицеров армии РФ, которая вероломно вторглась на нашу территорию ночью 24 февраля. Он призвал женщин сделать все, чтобы их мужчины не отправлялись на верную гибель в Украину.

Свое обращение глава Минобороны Украины разместил на странице в Фейсбук.

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Призыв

"За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что конкрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт. Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов", – написал Резников.

Также он призвал граждан России выходить на улицы и требовать прекращения войны.

"Требуйте вывести российскую армию из Украины. Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом. Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", – завершил обращение Резников.

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Обстановка