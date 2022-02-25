Резніков матерям Росії: "Не відправляйте своїх близьких на вірну смерть"

Україна має вже кілька десятків полонених російських солдатів / Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Рєзніков звернувся до дружин, матерів, подруг солдатів та офіцерів армії РФ, яка віроломно вторглася на нашу територію вночі 24 лютого. Він закликав жінок зробити все, щоб їхні чоловіки не йшли на вірну загибель в Україну.

Своє звернення глава Міноборони України розмістив на сторінці у Фейсбук.

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"За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі. Правитель Росії став убивцею. Вбивцею не лише українців, а й росіян. Ми знаємо, що зараз до армії по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що конкрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що їх чекає. Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст", – написав Резніков.

Також він закликав громадян Росії виходити на вулиці та вимагати припинення війни.

"Вимагайте вивести російську армію із України. Не бійтеся! Правда на вашому боці. Зараз ви можете все змінити, щоб не шкодувати потім. Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, ваші близькі будуть вам дуже вдячні", – завершив звернення Резніков.

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