Резников: Украина переходит в контратаки, враг бросает технику и убегает

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Украина продолжает давать отпор российским оккупантам. Вооруженные силы Украины, терроборона, добровольцы, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну.

Про это написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

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Ситуация в Украине

В частности, министр заявил, что ситуация на позициях контролируемая.

"Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш герой не будет забыт. Как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца бесценна! На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия", – написал он.

По его словам, Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско, но это время уже близко.

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"Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать".

Алексей Резников отметил, что враг продолжает нести существенные потери:

"Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо на Украину – наша армия делает свое дело и уничтожает врага".

В то же время в Киеве и Харькове российские оккупанты были остановлены, Николаеве – отброшены.

"Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже".

Министр заявил, что Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира:

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"Украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой собственной жизни, пока вы сомневаетесь закрывать небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой россии". И весь мир должен перестать! Мы боремся изо всех сил. Победа близко! Победа, как и правда, за нами! Слава Украине!".

Напомним, с начала решенной Россией войны на украинской земле погибли уже более 11 тысяч оккупантов, а также уничтожено огромное количество техники.

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