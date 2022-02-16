Ринат Ахметов сегодня будет в Мариуполе. Подробности

16 февраля, в День единения, предприниматель, учредитель и акционер компании SCM Ринат Ахметов посещает Мариуполь.
О визите ранее сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова. Мы информируем о подробностях поездки.
15 февраля самолет с Ринатом Ахметовым на борту приземлился в Запорожье.
Что сейчас происходит в Мариуполе
На днях в прифронтовом городе прошли учения для мирного населения. На фоне информации о вероятном дальнейшем вторжении РФ на территорию Украины, инструкторы с боевым опытом обучали горожан обращаться с оружием и оказывать первую домедицинскую помощь.
"Чтобы знать, как защитить свою семью, себя. В случае нападения Российской Федерации. Важно, чтобы люди знали, как защититься. Хотя бы первые навыки стрельбы и медицины", – рассказала жительница Мариуполя.
В то же время, Мариуполь продолжает жить спокойной жизнью – в городе проходят культурные мероприятия, приезжают с гастролями артисты. Мы расспросили актера Владимира Горянского, который посетил Мариуполь 14 февраля, что происходит в городе.
"В центре города люди катаются на катке, играют дети, мамы с колясками гуляют. Все чинно и спокойно. Думаю, киевлянам, да, и жителям других городов нужно брать пример. Главный наш враг – страх и паника. Можно самому себя так напугать, что никакие вторжения уже не понадобятся", – убежден артист.
Что известно о вероятном вторжении
- Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев. В то же время в СМИ называлась дата 16 февраля.
- Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы. В пользу этой версии говорит и то, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин.
- Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5 000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3 000 до 10 000 военнослужащих России.
- Издание The Washington Post в своей статье за 30 января сообщило, что власти Украины перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны.
- Пентагон на днях заявил, что точно дату вторжения назвать не могут, но оно может произойти в любой день.