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Ринат Ахметов в Мариуполе познакомился с самым молодым директором школы в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 19:01
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В учебном заведении бизнесмен сыграл с мэром города Вадимом Бойченко в баскетбол и футбол
Ринат Ахметов познакомился с директором школы в Мариуполе Николаем Чайкиным. Фото: коллаж "Сегодня"
Ринат Ахметов познакомился с директором школы в Мариуполе Николаем Чайкиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов приехал в Мариуполь и посетил школу №26, где директором является Николай Чайкин – самый молодой директор в Украине.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Бизнесмен впервые познакомился с молодым директором школы Николаем Чайкиным, который провел предпринимателю экскурсию по учебному заведению.

"Вот такой молодой у нас Николай! В мое время, когда слышали "молодой директор школы", то мы волновались всегда", – сказал Ахметов.

Что известно о самом молодом директоре школы в Украине?

В марте 2019 года 24-летний преподаватель немецкого языка Николай Чайкин стал самым молодым директором школы в Украине. Он возглавил школу №26 в Мариуполе. У мужчины два высших образования, он читает фэнтези и разрешает детям пользоваться мобильными телефонами на уроках.

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Николай Чайкин – самый молодой директор школы в Украине

Ринат Ахметов обыграл мэра Мариуполя в баскетбол

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM, президент ФК Шахтер Ринат Ахметов сперва сыграл с мэром города Вадимом Бойченко в футбол. Их серия пенальти завершилась вничью – 1:1.

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А вот на баскетбольной площадке, куда они со временем перебрались, победил Ринат Ахметов.

Он с третьей попытки забросил мяч в кольцо, а Бойченко это так и не удалось.

Ранее мы писали:

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