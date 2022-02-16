Рінат Ахметов у Маріуполі познайомився із наймолодшим директором школи в Україні

У навчальному закладі бізнесмен зіграв із мером міста Вадимом Бойченком у баскетбол та футбол

Рінат Ахметов познайомився з директором школи у Маріуполі Миколою Чайкіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов приїхав у Маріуполь та відвідав школу №26, де директором є Микола Чайкін – наймолодший директор України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Бізнесмен вперше познайомився з молодим директором школи Миколою Чайкіним, який провів підприємцю екскурсію по навчальному закладу.

"От такий молодий у нас Микола! У мій час, коли чули "молодий директор школи", ми хвилювалися завжди", – сказав Ахметов.

Що відомо про наймолодшого директора школи в Україні?

У березні 2019 року 24-річний викладач німецької мови Микола Чайкін став наймолодшим директором школи в Україні. Він очолив школу №26 у Маріуполі. У чоловіка дві вищі освіти, він читає фентезі та дозволяє дітям користуватися мобільними телефонами на уроках.

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Микола Чайкін – наймолодший директор школи в Україні

Рінат Ахметов обіграв мера Маріуполя у баскетбол

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM, президент ФК Шахтар Рінат Ахметов спочатку зіграв із мером міста Вадимом Бойченком у футбол. Їхня серія пенальті завершилася внічию – 1:1.

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А ось на баскетбольному майданчику, куди вони згодом перебралися, переміг Рінат Ахметов.

Він із третьої спроби закинув м'яч у кошик, а Бойченку це так і не вдалося.